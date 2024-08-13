Небольшие дожди сохранятся в Челябинской области 14 августа

Местами по-прежнему будет прохладно

В среду, 14 августа, в Челябинской области прогнозируют максимум +20 градусов и небольшие дожди. В отдельных районах прогремят грозы. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, регион пока остается под влиянием периферии глубокого циклона.

В ночные часы столбики термометров в Челябинске покажут около +11°С, пройдет слабый дождь. Дневной прогрев составит от +18 до +20°С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный, от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике предстоящей ночью достигнет +9...+14 градусов Цельсия, днем установится в пределах от +15 до +20°С. Облачно с прояснениями, синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Утром в горах возможен туман. Ветер преимущественно западного направления от 6 до 11 метров в секунду, с порывами до 13—18 метров в секунду.