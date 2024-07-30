Небольшие дожди с грозами пройдут местами в Челябинской области 30 июля

Воздух может прогреться до +25 градусов

Сегодня, 30 июля, в Челябинской области будет тепло, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами прогремят грозы. Подробнее о погоде — в нашем материале.

Столбики термометров в Челябинске этим утром поднимутся до +13°C, днем на порядок выше — до +23°C. Переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске достигнет +22°C. Небольшой дождь прекратится к вечеру. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +21°C. В городе будет пасмурно. Ветер преимущественно юго-западного направления, слабый.

В Сатке показания термометров приблизятся к +18…+20 градусам. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

Теплее всего ожидается в Троицке: отметка на градуснике поднимется до +24°C. День выдастся пасмурным, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +9°C. Есть вероятность тумана. Днем синоптики прогнозируют от +20 до +25°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер юго-западный, западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.