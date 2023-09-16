Небольшие дожди с грозами прогнозируют в Челябинской области 17 сентября

В регионе сохранится теплая погода

В воскресенье, 17 сентября, жителям Челябинской области обещают небольшие дожди и слабый теплый ветер. В ряде городов столбики термометров поднимутся до +22 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура опустится до плюс 8 — 10 градусов, в дневные поднимется до +21 градуса. Ветер южного направления от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью воздух остынет до плюс 5 — 10 градусов, в горах и низинах похолодает до +1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 17 — 22 градусов. Ветер южной четверти до 6 метров в секунду.