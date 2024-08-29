Небольшие дожди пройдут в отдельных районах Челябинской области 29 августа

На юге сохранится тепло до +27 градусов

Сегодня, 29 августа, в Челябинской области местами ожидаются небольшие дожди, в целом осадков не будет. Температура по области будет варьироваться от +19 до +27 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске день выдастся без осадков. В городе потеплеет до +20…+22 градусов Цельсия. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +23°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе достигнет +18…+20 градусов. Пасмурно, день пройдет без природных явлений. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

В Златоусте температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов. Утром пройдет небольшой дождь, после — без осадков, но пасмурно. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

Жителям Бредов синоптики обещают преимущественно малооблачную погоду, небольшой дождь может пройти во второй половине дня. Ожидается до +25°C. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +11°C. Местами ожидается туман. Днем градусники покажут от +19 до +24°C, в южных районах может потеплеть до +27°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти, 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.