Небольшие дожди пройдут в Челябинской области в выходные

Погода сохранится теплой

В предстоящие выходные, 14 и 15 сентября, в Челябинской области воздух будет прогреваться до +20 градусов и выше. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди. В Челябинске осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Челябинская область остается под влиянием области повышенного давления. Антициклон ослабевает, поэтому в регионе местами ожидаются кратковременные дожди», — сообщили синоптики.

По области предстоящей ночью дождей не будет. Температура опустится до +4…+9 градусов, в низинах — до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. В северной половине пройдут небольшие дожди, возможны грозы. На остальной территории — без осадков. Ветер северного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу будет +7…+9 градусов, днем — до +22 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье — без изменений. Ветер стихнет.