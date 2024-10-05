Небольшие дожди пройдут в Челябинской области 6 октября

Погода сохранится теплой

В воскресенье, 6 октября, в Челябинской области местами воздух прогреется до +19°C, в горах и низинах будет около +10°C. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью пройдет слабый дождь. Столбики термометров покажут от +4 до +6°C. Днем на порядок выше — от +14 до +16°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западной четверти от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью местами также ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха установится в пределах от +2 до +7°C, в низинах по-прежнему сохранятся отрицательные значения. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от +14 до +19°C, в горах поднимется до +10°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах осадки продолжатся. Ветер западной четверти от четырех до девяти метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.