Небольшие дожди пройдут в Челябинской области 19 мая

Температура воздуха будет контрастной

В понедельник, 19 мая, в Челябинской области местами пройдут небольшие дожди. В Челябинске осадков не будет. Температура воздуха где-то поднимется до +24 градусов, а где-то будет всего +16, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность. Ночью градусники покажут до +10 градусов, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

По области ночью дождей также не будет. Температура воздуха в низинах опустится до +1 градуса, на остальной территории — от +5 до +10 градусов. Днем местами могут пройти небольшие дожди, в целом синоптики прогнозируют переменную облачность. В горных районах столбики термометров поднимутся до +16 градусов, на остальной территории ожидается от +19 до +24 градусов. Ветер также умеренный юго-западного направления. Днем местами порывы до 14 метров в секунду.