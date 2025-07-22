Небольшие дожди пройдут местами в Челябинской области 22 июля

На большей части территории региона сохранится жаркая погода

Сегодня, 22 июля, к Челябинской области подберется циклон, который принесет в отдельные районы кратковременные дожди с грозами. При этом ветер сохранится слабым, а температура воздуха снизится несущественно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут от +24 до +26°C. Облачно с прояснением, пройдет кратковременный дождь. Гроза не исключается. Ветер восточной четверти, до 3 метров в секунду.

Воздух в Магнитогорске прогреется до +24°C. Дождь. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Не удивит разнообразием погода жителей Сатки, Миасса и Златоуста.

Столбики термометров в Южноуральске и Пласте зафиксируются на +25°C. День выдастся пасмурным. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду.

В Кыштыме будет около +21°C. Дождь. Ветер северо-восточного направления, слабый.

В Троицке потеплеет до +27°C. Облачно. Небольшой дождь возможен ближе к ночи. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Дождь и +19°C ожидаются в Верхнем Уфалее. Ветер восточного направления, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +24 до +29°C. В горных районах температура достигнет +21°C. Облачно с прояснением, на севере области локально пройдут кратковременные дожди. Прогремят грозы. Ветер восточный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.