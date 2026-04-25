Небольшие дожди прогнозируют синоптики на Южном Урале 25 апреля

Сильный южный ветер сохранится

Сегодня, 25 апреля, в Челябинской области температура воздуха поднимется чуть выше +10°C. Местами пройдут дожди. Погода сохранится ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +14°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер юго-западного направления, до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске и Верхнеуральске — облачно и 12°C со знаком плюс. Сильный юго-западный ветер.

В Златоусте небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Столбики термометров остановятся на +11°C.

В Бакале — небольшой дождь и +8°C. Ночью могут пройти смешанные осадки.

В Бредах и Карталах сегодня +13°C. За окном — хмуро. Ветер юго-западный, до 9 метров в секунду.

В Снежинске — те же +13°C, но солнца будет больше.

В Карабаше градусники покажут +12°C. Может пройти слабый дождь. К вечеру прояснится. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Миньяре день выдастся дождливым. Температура поднимется до 10°C выше нуля.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +9 до +14°C.