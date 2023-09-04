Небольшие дожди и туманы ожидаются в Челябинской области

В регионе по-прежнему прогнозируют холодный северный ветер

Сегодня, 4 сентября, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами пройдет небольшой дождь. Утром ожидаются туманы. Днем потеплеет до +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке +10°С, днем воздух прогреется до +17°С. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют +12°С, местами ниже. В отдельных районах возможен туман. Дневной прогрев составит до плюс 15 — 20 градусов Цельсия. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северной четверти 3 — 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.