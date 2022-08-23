Небольшие дожди и слабый ветер ожидаются в Челябинской области

Погода по‑прежнему будет жаркой

В среду, 24 августа, в Челябинской области сохранится жаркая погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшие дожди и слабый ветер.

В ночь на среду столбики термометров в регионе опустятся до +10, +15 °C, в горах и низинах будет прохладнее — до +7 °C. Днем температура воздуха составит от +26 до +31 °C. Переменная облачность, местами пройдут слабые дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается от +13 до +15 °C, днем потеплеет до +30 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.