Небольшие дожди и потепление до +24 градусов обещают синоптики в Челябинской области

Летняя температура вернется лишь в отдельные районы

Сегодня, 20 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. На юг региона вернется летнее тепло, в горах будет прохладно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске будет около +12°C, днем показания термометров поднимутся до +21…+23 градусов Цельсия. Переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду.

До +22°C потеплеет в Магнитогорске. В первой половине дня пройдет небольшой дождь, во второй — без осадков. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Миассе составит около +20°C. Небольшой дождь также в первой половине дня. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

В Златоусте зарядят дожди. Отметка на градуснике зафиксируется на +17°C. Ветер северо-западный, слабый.

Столбики термометров в Бредах достигнут +22°C. Облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе поднимется до +12°C, местами ниже. Дневной прогрев составит от +19 до +24°C. Жителям горных районов синоптики обещают около +16°C. Переменная облачность, локально пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.