Небольшие дожди и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 18 июля

Температура может подняться до +30°C

Сегодня, 18 июля, в Челябинской области будет тепло и ветрено. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около +25°C. Не исключается небольшой дождь. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Воздух в Магнитогорске прогреется до +26°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западного направления, 7 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров зафиксируются на +22°C. Небольшой дождь уступит солнцу во второй половине дня. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Аналогично в плане осадков — в Златоусте и Нязепетровске. Однако будет 19°C тепла. Ветер север-западный, 4 метра в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит +28°C. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

В Снежинске и Озерске температура поднимется до +20°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В Пласте потеплеет до +24°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В целом температура в регионе будут варьироваться от +20 до +25°C. В южных районах установится тридцатиградусная жара. Переменная облачность, локально небольшие дожди. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.