Небольшие дожди и до +5 градусов ожидаются в Челябинской области

Отдельные районы региона окутает туман

Сегодня, 8 ноября, в Челябинской области ожидается пасмурная погода со слабым ветром. Столбики термометров покажут максимум +5 градусов. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют туманы.

В Челябинске температура воздуха утром составит около −1°C, днем пойдет на повышение и достигнет отметки +4°C. Погоду обещают облачную, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в утренние часы прогнозируют около 0°C, местами ниже. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до +5°C. Ветер преимущественно южной четверти 3—8 метров в секунду. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут осадки в виде дождя. Локально возможны туман, гололед и изморозь.