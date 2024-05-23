Небольшие дожди и до +15 градусов прогнозируют в Челябинской области 23 мая

Порывистый ветер сохранится

Сегодня, 23 мая, в Челябинской области обещают преимущественно облачную погоду, местами могут пройти небольшие дожди. Максимальная температура составит +15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске показания термометров в утренние часы поднимутся до +5°C, днем потеплеет до +11…+13 градусов Цельсия. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь.

В Челябинской области утром ожидается около +2°C, днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Ветер преимущественно северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Облачно с прояснением, локально вероятны небольшие дожди.