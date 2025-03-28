Небольшая облачность и аномальное тепло: погода в Челябинской области 28 марта

Правда, по утрам еще довольно прохладно

В пятницу, 28 марта, погода продолжит радовать жителей Челябинской области теплой погодой. Благодаря антициклону ветер сохранится слабым. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске будет от +10 до +12°C. Преимущественно облачно, осадков не предвидится. Ветер восточного направления, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске, Миассе, Карабаше и Пласте также покажут около +10°C. Небольшая облачность, без дождей. Ветер восточный, до 4 метров в секунду.

Температура в Южноуральске и Троицке поднимется до +11°C. Облачно. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Около +9°C и преимущественно пасмурная погода достанется жителям Златоуста и Верхнеуральска. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Катав-Ивановске достигнут +12°C. Облачно. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Симе потеплеет до +13°C. Тоже небольшая облачность. Ветер юго-восточного направления, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +9 до +14°C. Облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, от 2 до 7 метров в секунду.