/ Странное свечение в небе напугало южноуральцев

Вспышки выстраивались в причудливые объекты.

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Странный свет в небе заметили южноуральцы в ночь на сегодня, 22 июня. Горизонт внезапно подсветили светящиеся шары, которые периодически меняли форму и синхронно поднимались и опускались. Явление запечатлели на видео и фото, которые разместили в социальных сетях.

Мы ехали из города Челябинска и неожиданно обратили внимание на странный свет в небе, в районе Мисяша. — поделились южноуральцы.

В комментариях пользователи высказали разные предположения. Одни считали, что на видео удалось запечатлеть неопознанный летающий объект, однако большинство оказались скептиками и назвали НЛО лишь свечением от самолетов. Подробное видео о том, что именно напугало жителей области, смотрите на 1obl. tv.