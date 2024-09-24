Небесная, Космическая и Туманная: в Магнитогорске новые улицы получили названия

Городское собрание депутатов приняло соответствующее решение

Шесть улиц, два проезда и восемь дорог, расположенные в жилом районе «Созвездие» в Магнитогорске, получили свои названия. Об этом сообщает издание «Магнитогорский рабочий».



Имена новых улиц отлично соотносятся с названием самого района. Теперь южноуральцы смогут прогуляться по Космической, Астрономической, Небесной, Туманной, Звездопадной, Экипажной улицам. Также в Магнитогорске появились два проезда: Атмосферный и Орбитальный.

Помимо этого, депутаты утвердили названия для новых остановок, которые появились по пути следования новых автобусов № 5, 16 и 49.

Названия новых остановок такие: «Академия хоккея», «Улица Кленовая», «Переулок Ленинградский», «Улица Тенистая», «Улица Еловая», «Улица Черничная» и «Улица Яшмовая».

«Казалось бы, вопрос небольшой — название остановок. Но это итог большой работы города: новое жилье у жителей, новые маршруты общественного транспорта, новые автобусы, новые остановочные комплексы»,— приводят слова председателя городского собрания Александра Морозова в издании «Магнитогорский рабочий».