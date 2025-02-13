«Не знал? Учи историю!» — челябинец доступным языком рассказывает школьникам про войну

26-летний Данила Пестерев делится с ними необычными фактами и историями из жизни советских солдат

«Это немцы драпали, а мы отходили!» — эта фраза, которую произнес один из ветеранов Великой Отечественной в личной беседе, произвела большое впечатление на челябинца Данилу Пестерева. Она сподвигла его погрузиться в изучение истории Второй мировой войны, прочитать монографии и мемуары участников тех событий. Теперь 26-летний парень читает лекции школьникам, проводит экскурсии в военно-патриотических клубах, делится интересными фактами и историями из биографии советских солдат в годы войны. «Детям это интересно, они задают много вопросов. Не правы те, кто называет современное поколение потерянным», — уверяет Данила Пестерев и делится с корреспондентом ИА «Первое областное» своими наблюдениями.

Об увлечении и том, как стал заниматься военной тематикой

Мне 26 лет, в армии не был. Родина решила, что я ей не нужен для военной службы. Но мне всегда хотелось служить стране. А раз не служишь в армии — служи людям. Так, в 19 лет я познакомился с людьми, которые занимаются исторической реконструкцией. Загорелся этим. Тем более что на тот момент уже ходил в военно-патриотический клуб, интересовался военной тематикой.

Около шести лет проработал в парке исторической реконструкции «Гардарика» — вел там лекции, проводил экскурсии и различные квесты. При этом ставил перед собой задачу рассказывать про войну не так, как это делают в школьных учебниках. Люди не запоминают цифры и факты, они выветриваются из головы. Им нужны эмоции, интересные истории о людях — героях войны.

Все это подтолкнуло меня к детальному изучению истории. Хотелось передать людям точную и правдивую информацию о событиях Второй мировой войны. Разумеется, я их пропускаю через себя, выделяю то, что мне кажется важным и интересным. Источников информации великое множество. Я в большей степени их беру из различных монографий и мемуаров — воспоминаний участников Великой Отечественной войны.

О судьбоносной встрече с ветераном и впечатлении, которое он произвел

На меня произвело огромное впечатление общение с нашими ветеранами. Будучи пацаном, со старшими товарищами побывали как-то в гостях у одного из них, разговорились. Я тот разговор с дедушкой никогда не забуду. Ему на тот момент 104 года стукнуло, но он бодренький такой, много интересных историй рассказал. Тогда я имел неосторожность спросить: «А вам не обидно было отступать в первые годы войны?»

Он аж в лице изменился и грубым голосом сказал: «Запомни, молодой человек, — мы не отступали, а отходили. Это немцы отступали и даже драпали, а мы — отходили!» У меня аж холодок прошел по всему телу, он так пристально и грозно на меня посмотрел. Я в этот момент как будто ощутил всю мощь и несгибаемый характер всех русских солдат в годы войны.

Такие вот истории воодушевляют, стимулируют к тому, чтобы еще больше познать историю, погрузиться в события давно минувших дней, заглянуть в душу человеку, понять его мысли и переживания в борьбе с врагом. Вот это все и хочется донести до людей, чтобы они также прониклись тем подвигом, который совершили наши отцы, деды и прадеды.

Об источниках информации и знаменитом приказе № 227

Первая книга, которая на меня произвела большое впечатление, — это большая энциклопедия «Великая Отечественная война 1941—1945», изданная под редакцией Козлова в 1985 году. Фундаментальный труд советских историков! Она попала мне в руки в 9 лет. Затем еще много раз ее перечитывал до дыр. Она стала мне как бы базой — источником, от которого отталкивался при изучении других материалов о той войне.

Сейчас у людей столько возможностей найти нужную информацию. В свободном доступе можно найти множество исторических документов, архивов, приказов и т. д. Даже знаменитый документ Иосифа Сталина — Приказ 227 можно в оригинале прочитать. Да-да, тот самый, в котором фигурирует призыв «Ни шагу назад!».

Кстати, многие историки и эксперты акцентируют внимание на этой фразе, пытаются ее как-то интерпретировать или осмыслить. Говорят про штрафбаты, заградотряды, паникеров и расстрелы офицеров Красной Армии после издания этого приказа... Но немногие помнят или знают, что этот документ вышел аж на 10 страницах и в нем четко и подробно описывается, почему этот приказ был так необходим.

На тот момент миллионы человек оказались в оккупации, не могли приносить пользу советской экономике, страна потеряла огромное количество месторождений — угля, стали, пахотных земель... «Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину!» — вот что там написано, это и есть основной посыл этого исторического документа. И никак иначе!

Какую бы еще литературу я рекомендовал? Из более позднего я бы посоветовал изучить труды Рэма Красильникова — советского разведчика, он написал несколько книг о службе в органах госбезопасности и о том, как они с другими сотрудниками добились наибольших успехов по разоблачению агентов зарубежных разведок.

Из художественных произведений отметил бы книгу «Момент истины» Владимира Богомолова, в ней тоже отражена работа контрразведки и очень хорошо передается атмосфера Великой Отечественной войны. Человек, который ее писал, сам был участником тех событий.

О современных режиссерах, кинолентах про войну

Наше представление о Великой Отечественной войне во многом искажено из-за политических дрязг послевоенного Союза. Многим очень хотелось оболгать имя Сталина, заработать себе очки. Отсюда много лживой информации про НКВД, репрессии и т. д. Это уже сугубо мое мнение, не хочу навязывать его окружающим. Но вот что действительно пугает и удивляет — это то, как те события показывают наши современные режиссеры.

А ведь история — это тонкая наука, и свободно ее интерпретировать нельзя. Нужно опираться на огромное количество фактов, которые связаны с теми или иными событиями. Почему-то многие люди пропускают все эти истории через себя, формируют о них свое мнение, которое разительно отличается от того, что было на самом деле.

Вы смотрели современный фильм про Зою Космодемьянскую? Господи, меня прямо коробит от того, какие акценты в киноленте расставил режиссер. Женщина воспитана в духе коммунизма, идеология — вот что ею двигало, когда совершала подвиг, жертвовала собой ради страны, общего дела и великого будущего. В фильме же нам показывают, что булочка и трамвайчик для нее превыше всего...

Какие-то капиталистические убеждения у нее получаются. Как будто каждый советский человек воевал за что-то свое в той войне. Это в корне не так! «Я погибну, а страна будет жить!» — вот что было в основе всего у наших людей в то время. У них были другие принципы, убеждения и идеалы.

Или взять фильм «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. Здесь режиссер превратил войну в какое-то развлечение. А еще показывает, как наш боец зачем-то руку жмет фашистскому офицеру перед тем, как отправить того на тот свет. Это еще что такое — руку жать врагу?! Такого не могло быть в принципе!

Об идеологии и смене поколений

Современная молодежь в большинстве своем не сможет понять или прочувствовать мысли своих сверстников в годы Великой Отечественной... Не сможет себе представить, как человек ценой своей жизни ложится под пулеметную очередь, чтобы спасти своих братьев по оружию. Не поймет, почему радист последним предсмертным усилием скрепляет обрывки разорванного провода зубами, пропуская ток через свое тело, — лишь бы восстановить связь со штабом...

Большинство людей шли добровольцами на фронт по идеологическим причинам. Стране угрожает опасность — значит, я буду ее защищать. Они готовы были сражаться и погибать за идею. И сейчас есть такие люди, но их немного. Почему? Нет той великой и всеобщей идеи, которая была в Союзе.

В наше время люди тоже воют и защищают Родину по идейным соображениям, но как бы немного со своей, личной стороны. Но понимают ли они, что будет, если Родины не станет?.. Мне кажется, понятие Отчизны уже не настолько весомый аргумент для наших людей, каким он был в советское время. Великая Победа и могла бы стать отправной точкой для формирования большой идеи современного общества. Наши деды смогли победить фашизм, значит, и мы можем!..

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...Но не все так плохо! Знаете, я же много встречаюсь с ребятами, рассказываю им о том подвиге, который совершили наши солдаты в годы войны. Равнодушия в их глазах я не вижу. Они живо интересуются, задают кучу вопросов. Приятно удивляет и их осведомленность, многие из них хорошо знают историю нашей Великой Победы.

Значит, надо еще больше и чаще показывать и рассказывать им эти истории, в доступной форме доносить до них информацию. Им это интересно! Они хотят получать новые знания. Это лучший пример того, как воспитать человека патриотом, помочь ему любить Родину не на словах, а всем сердцем!

Записал Виталий Визаулин

Благодарим военно-исторический клуб «Дивизион» и его руководителя Станислава Тягунова. Фото и видеосъемка материала с Данилой Пестеревым была сделана в стенах челябинского Музея военной истории.