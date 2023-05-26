«Как человек, посвятивший много лет изучению мировой и отечественной истории, хочу напомнить, что не все зависит от оценок в аттестате или дипломе. Способность достигать желаемого результата, находить свое место в жизни во многом определяется именно личными качествами и умениями, способностью коммуницировать с людьми, анализировать свой и чужой опыт. Это то, что во всем мире называют soft skills», — пишет Ирина Гехт.
Политик также напоминает, что заниматься саморазвитием никогда не поздно. И иллюстрацией тому могут служить биографии знаменитых людей. Не все поднявшиеся на вершину показывали выдающиеся успехи в школе. Поэтому не стоит опускать руки, если итоговые оценки окажутся ниже, чем ожидалось.
«Ищите другой путь стать профи в своем деле и заниматься тем, что вам действительно по душе. Верю, что с поддержкой семьи и наставников у вас все получится!»— обращается к школьникам Ирина Гехт.
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