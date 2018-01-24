/ Из-за мороза челябинским перевозчикам запретили высаживать детей

За школьников вступились в управлении транспорта.

Обеспокоенные морозной погодой родители школьников обратились в администрацию. Они просят не допустить, чтобы из-за возникающих недоразумений детей и подростков высаживали на улицу в минусовую температуру.

В управлении транспорта заверили, что постарались предотвратить такие ситуации. По словам начальника ведомства Романа Болотова, соответствующие инструкции они разработали еще в теплое время года.

Для того чтобы этого избежать, мы ещё до наступления холодов рекомендовали руководителям транспортных предприятий, не только муниципальных, но и частных, провести инструктажи с водителями и кондукторами, чтобы не допустить таких случаев. В этом году подобных жалоб к нам не поступало, будем надеяться и не поступит. — пояснил сайту «Первый областной» Роман Болотов.



Если обойтись без подобных инцидентов все же не удастся, очевидцев просят сообщать о случившемся перевозчику или в управление транспорта.

