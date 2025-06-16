Не в еде дело: для православных начался Петров пост

О церковных предписаниях и народных приметах

Для челябинских православных сегодня начался Петров пост, самый короткий в году и, по общему убеждению, один из «самых легких».

Этот пост начинается всегда в разное время (дата зависит от Троицы), а заканчивается всегда в один день, накануне Петровок, дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июня.

Согласно церковному преданию, святой апостол Петр был с Христом с самого начала его проповеди, святой апостол Павел присоединился к числу апостолов уже после смерти и воскресения Христа. Жили они в Римской империи, которой правили язычники, не раз терпели побои за веру, сидели в темницах и окончили жизнь мученически. Благодаря их миссионерству учение Христа распространилось по всей земле.

В этот день принято посещать церковь, участвовать в богослужениях и исповедоваться. Верующие стараются очистить свои души, отказываясь от развлечений и излишеств. В преддверии дня памяти святых первоверховных апостолов можно почитать их труды — они сохранились.

Петров пост — время духовного возрастания, молитвы и покаяния. Духовный рост — главная цель любого поста, а самоограничение в еде и удовольствиях — это просто путь, говорят священники. Впрочем, Петров пост считается легче других. Мясо, яйца и молочные продукты — под запретом, овощи, фрукты, злаки — разрешаются, также разрешена рыба (кроме среды и пятницы).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Согласно народным приметам, если в день начала Петрова поста солнечно и тепло, то лето будет урожайным. Если же дождь идет, то можно ожидать, что осень будет дождливой. Также существует поверье, что если в этот день много мошек, то зима будет холодной.

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