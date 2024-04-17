Не только для IT. Кому еще полезно овладеть цифровыми навыками и как это сделать

Каждый житель страны старше 18 лет может присоединиться к бесплатному конкурсу

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Цифровые навыки нужны не только ИТ-специалистам. Сейчас базовые знания в сфере digital полезны во многих сферах — медицине, образовании, маркетинге, финансах, экологии и так далее. Рассказываем о пяти востребованных цифровых навыках, которые помогут вам получить конкурентное преимущество.

Информационная безопасность

Это базовые навыки, поскольку защита цифровых данных — первостепенный вопрос в работе и повседневной жизни. При отсутствии этих навыков возможна утечка персональных данных, корпоративных тайн и других важных сведений. Чтобы этого не случилось, развивайте цифровую грамотность.

Разработка программного обеспечения

Умение писать код пригодится не только разработчикам. Аналитикам, менеджерам и маркетологам знание основ программирования поможет существенно упростить рутинные процессы. Если специалист сможет написать несложный макрос, то ему не придется заполнять таблицы в Excel вручную, и он сэкономит время.





«Цифровой марафон» — бесплатный конкурс, который проводят Сбер и «Школа 21»

Навыки цифрового продвижения

Понимание алгоритмов работы социальных сетей, владение SEO, экспертиза в цифровом продвижении, контекстной рекламе и таргетинге пригодятся и PR-специалисту, и владельцу продукта, и директору по продажам. Это те базовые знания и навыки, без которых сегодня просто не получится эффективно вести бизнес.

Визуализация и анализ данных

Умение работать с данными и подкреплять их качественным визуалом ― важная компетенция. Чтобы стать конкурентным специалистом на рынке труда, нужно уметь работать с разными инструментами аналитики, например Power BI, Qlik, Tableau. Владение Python, SQL и Data Mining будут полезны для анализа данных.

Навыки проектного управления

Специалист, управляющий проектами, как правило, хорошо разбирается в таких программах, как Scrum, Agile, Kanban, PM. Владение навыками проектного управления и знание трендов в digital-среде поможет эффективно вести бизнес-процессы, оптимизировать их и выводить на новый уровень.

Прокачивайте свои цифровые навыки, чтобы стать востребованным специалистом. «Цифровой марафон» — бесплатный конкурс, который проводят Сбер и «Школа 21». Каждый житель страны старше 18 лет сможет проверить свои цифровые навыки, изучить работу с алгоритмами, познакомиться с востребованными языками программирования, научиться работать с информацией и получить ценные призы от Сбера. Конкурс включает онлайн-игру, которую можно пройти на сайте https://it-marathon.21-school.ru. Второй этап — это тестирование, а третий — цифровой диктант и финал в Москве.

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