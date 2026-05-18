«Не списывайте на стресс»: эндокринолог назвала признаки гормональных сбоев

Резкая смена веса, постоянная усталость после сна и проблемы с кожей у взрослых могут сигнализировать о серьезных нарушениях

Гормоны регулируют работу большинства органов и систем, поэтому их дисбаланс проявляется по-разному: от высыпаний на коже и скачков давления до необъяснимых проблем с весом и менструальным циклом. Об этом со ссылкой на врача-эндокринолога Валентину Трушкину сообщает портал Om1.ru.

Специалист отмечает, что симптомы гормональных сбоев легко спутать со стрессом или обычной усталостью. Среди самых распространенных эндокринных заболеваний — сахарный диабет, патологии щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, метаболический синдром, ожирение и болезни надпочечников.

Следует обращаться к врачу, если вы отмечаете такие симптомы:

— резкое изменение веса без изменения диеты;

— постоянная усталость даже после полноценного ночного сна;

— зябкость или, наоборот, непереносимость жары, повышенная потливость;

— выпадение волос, сухость кожи, появление акне во взрослом возрасте;

— снижение либидо и нарушения менструального цикла у женщин.

В качестве профилактики рекомендуется соблюдать режим сна, питаться сбалансированно, больше двигаться, минимизировать стресс и раз в год проходить базовые медицинские обследования.