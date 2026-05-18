Гормоны регулируют работу большинства органов и систем, поэтому их дисбаланс проявляется по-разному: от высыпаний на коже и скачков давления до необъяснимых проблем с весом и менструальным циклом. Об этом со ссылкой на врача-эндокринолога Валентину Трушкину сообщает портал Om1.ru.
Специалист отмечает, что симптомы гормональных сбоев легко спутать со стрессом или обычной усталостью. Среди самых распространенных эндокринных заболеваний — сахарный диабет, патологии щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, метаболический синдром, ожирение и болезни надпочечников.
Следует обращаться к врачу, если вы отмечаете такие симптомы:
— резкое изменение веса без изменения диеты;
— постоянная усталость даже после полноценного ночного сна;
— зябкость или, наоборот, непереносимость жары, повышенная потливость;
— выпадение волос, сухость кожи, появление акне во взрослом возрасте;
— снижение либидо и нарушения менструального цикла у женщин.
В качестве профилактики рекомендуется соблюдать режим сна, питаться сбалансированно, больше двигаться, минимизировать стресс и раз в год проходить базовые медицинские обследования.