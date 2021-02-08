Не оттепель — так хулиганы: в Копейске разрушили ледовый городок

Но его все-таки восстановят

Копейск едва не остался без ледового городка на площади Трудовой Славы. Сначала его подпортила февральская оттепель, а потом доломали вандалы. Хулиганы разрушили добрую половину скульптур, в том числе и стоявшую рядом с Дедом Морозом Снегурочку.

Взвесив все за и против, власти города решили все-таки не лишать земляков праздника. Глава Копейска Андрей Фалейчик поручил своим подчиненным проверить состояние горок и отремонтировать все, что возможно. Холода пока не уходят, и городок еще порадует копейчан.

Напомним, оттепель нанесла непоправимый ущерб ледовому городку в центре Челябинска. Еще на прошлой неделе его начали разбирать. Вместо скульптур и горок власти города разрешили поставить на площади Революции аттракционы.