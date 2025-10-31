«Не остаться в стороне — вопрос воспитания»: подростка из Челябинска наградили за героизм

Парень задержал неадеквата, ворвавшегося в школу

«В голове все было ясно: надо обезвредить, так скажем, опасность» — так 16-летний Тигран Исингалеев скромно и просто описывает момент, когда он, будучи еще школьником, остановил мужчину, ворвавшегося в школу. Видео с этим моментом попало в Сеть, о его поступке узнала вся страна. Сегодня, 31 октября, Тиграна наградили в Совете Федерации как юного героя России.





Тигран Исингалеев — с виду обычный челябинский подросток, студент первого курса монтажного колледжа, в который перешел из школы № 145. Он занимается гиревым спортом. Парень сдержанный и, кажется, взрослый не по годам. Вместе с корреспондентами «Первого областного» он вернулся в школу, встретился с друзьями и вспомнил ситуацию, которая сделала его местной знаменитостью.

«Не остаться в стороне — это вопрос воспитания»

В апреле 2025 года в школу № 145 в Новосинеглазово ворвался 25-летний мужчина в неадекватном состоянии. Он не реагировал на слова охранника, сломал турникет и разбил компьютер. Школьник, увидев переполох и разбегающихся детей, сбросил рюкзак и пошел удерживать дебошира.





«Не остаться в стороне — это вопрос воспитания», — объясняет свой поступок Тигран.

После этих слов становится понятно, что жизненные ориентиры у парня серьезные: в критической ситуации он сделает все, чтобы помочь и защитить слабого. Все становится на свои места, когда знакомишься с семьей Тиграна поближе. Мама парня, Полина Усольцева, говорит, что взрослая ответственность и четкое понимание добра и зла сформировались у сына благодаря наглядным примерам.

«У него прекрасные люди вокруг — отец, дедушка, дядя. Они обычные мужчины, которые больше делают, чем говорят. Ему было на кого смотреть с детства — на работящих, сильных, порядочных и добрых мужчин». — Это то, что мама с гордостью называет «советским воспитанием».





«Не сомневался, что он так поступит»

Одноклассники, ставшие свидетелями его поступка, не удивились, что Тигран не остался стоять в стороне.

«Я не сомневался, что он поступит так, он всегда был у нас крутым, всех защищал», — делится друг Владислав Александричев.





Его слова подтверждает и другой одноклассник, Владимир:

«Тигран только так мог поступить. Он показал себя с лучшей стороны. А я зауважал его еще больше. Это мужской поступок».

Девчонки из класса также отмечают его готовность прийти на помощь.

«Это была не первая уже ситуация, для меня это не было особо удивительным. У нас были конфликты в коллективе, и он мог заступиться за любую девчонку, которую обижал, например, мальчик в нашем классе», — говорит Ксения Коновалова.





А Лилия Апселямова, проучившаяся с Тиграном бок о бок все девять лет, добавляет, что в трудной ситуации он всегда приходил на помощь.

В Совете Федерации Тиграна Исингалеева медалью «За проявленное мужество» наградили Герой России Александр Карелин и сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. Всего знаки отличия вручили 180 детям и подросткам из 59 регионов России.





Скриншот с прямой трансляции награждения