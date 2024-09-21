«Не навреди»: в ЧОКБ разработана программа из 15 направлений для минимизации рисков

На пациентов надевают браслеты с их персональными данными

Безопасность пациента является одним из важнейших направлений в здравоохранении. По последним данным ВОЗ, вероятность неблагоприятного события при медицинской помощи составляет 1 на 329 случаев. Для минимизации рисков в ЧОКБ разработана специальная программа из 15 направлений.







Руководитель отдела контроля службы качества и безопасности медицинской деятельности ЧОКБ, Лариса Землянская рассказала о специальной программе, которая была создана для безопасности пациентов.

«В ЧОКБ безопасность пациента всегда в приоритете. Создана специальная программа по 15 направлениям: хирургическая безопасность, безопасность ухода, безопасность среды, лекарственная безопасность, профилактика падений, пролежней, безопасность применения медицинских изделий. По каждому направлению прописаны строгие регламенты, которые каждый участник лечебного процесса должен соблюдать неукоснительно»,— сообщила Лариса Землянская.

Когда пациента госпитализируют, ему на руку надевается идентификационный браслет, на котором указаны его персональные данные. Это делается с целью распознавания личности и его диагноза. На браслете прописывается ФИО, дата рождения, название отделения и номер истории болезни.





В ситуациях, если пациент оказался один, и ему резко стало плохо, любой сотрудник больницы сможет по браслету определить отделение, проводить его обратно или оказать помощь.

«Сейчас используются браслеты двух видов. Это внутренняя больничная маркировка. Те пациенты, которые могут передвигаться самостоятельно, носят белые браслеты. Красные надеваются на „тяжелых“, маломобильных пациентов и тех, кто может внезапно потерять сознание»,— рассказала заведующая приемным отделением ЧОКБ, Анна Соболевская.





Заместитель главного врача по лечебным вопросам, Алла Гоголевская говорит, что медицина занимается не только лечением больных. Врачи и медперсонал заинтересованы в том, чтобы с человеком после выписки из больницы не случилось неприятностей. Поэтому врачи рассказывают, как избежать падений, например, или как мыть пол, чтобы у человека не закружилась голова, и он не нанес себе вреда.











Варис Багаутдинов, пациент ЧОКБ, рассказал, как врачи спали его во время приступа аллергии.

«Браслет надели, когда поступил, тут имя, отчество, отделение, все написано, чтоб я не потерялся, нигде не пропал. Если что — поймали, определили, с какой палаты я, вернули на место. Случись что, куда-то бежать не надо, просить никого не надо, просто нажал кнопку, тут же дежурные прибегают, недавно меня и откачали, когда случилась аллергия. Сосед по палате нажал кнопку»,— поделился историей пациент.











Еще один раздел науки безопасности пациента — это создание благоприятной среды для больного. В группе риска находятся пожилые люди, дети, беременные женщины, пациенты после оперативного вмешательства. Эту группу людей специально размещают в ближайших у поста палатах, чтобы они всегда были под наблюдением персонала. Кровати в ЧОКБ оснащены тревожной кнопкой, такие же есть в санузлах и душевых. Также медперсонал обязан сопровождать эту группу пациентов на обследования.





Благодаря программе безопасности, риски неблагоприятных событий в ЧОКБ неуклонно снижаются. Стали меньше падать на территории больницы и пациенты, и сотрудники, стали налаживаться такие процессы как постановка инъекций или уход за тяжелыми больными — они имеют стандартные операционные процедуры. Какой бы ни был опыт у медсестер — они абсолютно одинаково проводят процедуру.





Все отточено до мелочей. Все процедуры отрабатываются в симуляционном центре, чтобы в любой экстренной ситуации все действовали четко и слаженно.

Тем не менее, работа по снижению рисков продолжается. В скором времени на идентификационных браслетах появятся штрих-коды с важными данными: например, наличие аллергических реакций у пациента.





Автор: Ксения Рындина