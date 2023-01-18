Не нашел, а украл: Конституционный суд разъяснил, какие находки сойдут за преступление

За них можно получить реальный срок

На сайте Конституционного суда РФ опубликовали разъяснения о том, как отличить найденное от краденого. Постановление касается ситуаций, когда человек находит что-либо ценное и забирает это в свое пользование. Вместе с адвокатами разбираемся, насколько это опасно.

Если человеку доводится найти чей-нибудь гаджет или кошелек с деньгами, он почти всегда записывает себя в везунчики. Но с юридической точки зрения все не так однозначно. В январе Конституционный суд РФ рассмотрел несколько дел по этой теме. В одном случае женщина подобрала телефон, который нашла в автобусе, отключила его, сбросила настройки гаджета и забрала себе. В другой истории телефон был оставлен в такси; водитель также забрал устройство в свое пользование. Найти владельцев они не пытались. Итог: обоих осудили за присвоение найденного имущества.

Конституционный суд пояснил: за кражу может считаться попытка спрятать находку, присвоить ее, а также удалить какие-то элементы, которые указали бы на принадлежность владельцу. Сюда относятся в том числе удаление сим-карты, сброс настроек телефона, замена чехла. В примечании к ст. 158 Уголовного кодекса (кража) уточнено, что «безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу» тоже трактуется как хищение. Поэтому главное, что нужно сделать при обнаружении чужого гаджета, — попытаться найти хозяина и вернуть ему имущество. То же самое нужно как можно скорее сделать, если человек увидел, как кто-то потерял что-либо из своего имущества.

«Если вещь утрачена в месте, известном законному владельцу, и он имеет возможность за ней вернуться или получить ее либо по индивидуальным свойствам вещи законный владелец может быть идентифицирован и нет оснований полагать, что вещь является брошенной, то лицо, которое обнаружило такую вещь в подобной обстановке, осознавало или должно было осознавать указанные обстоятельства и при этом не только не предприняло доступных ему мер найти законного владельца вещи, не сдало ее в установленном законом порядке, не обратилось в правоохранительные органы или в органы местного самоуправления с заявлением о находке, но и активно сокрыло вещь для тайного обращения ее в свою пользу или в пользу других лиц, т. е. совершило тайное хищение — кражу», — говорится на сайте Конституционного суда.

Аналогичная опасность подстерегает и тех, кто находит деньги. Челябинский адвокат Анна Аржанникова приводит пример: если гражданин нашел кошелек с наличными и потратил их на свое усмотрение, то его могут привлечь к административной ответственности. Но только если наличная сумма — не более 2500 рублей. Когда речь идет о банковских картах, то ответственность будет уголовной, вплоть до лишения свободы. И здесь уже не важно, сколько денег человек потратил с чужой карты: сто рублей, тысячу или более.

«Оплата товаров чужой картой считается кражей, совершенной с банковского счета. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ. Минимальное наказание — штраф 100 тысяч рублей, а максимальное — до 6 лет лишения свободы. Преступление считается тяжким, а значит, по нему примирение с потерпевшим невозможно. Даже если человек потратил 100 рублей, но потом вернул деньги собственнику карты, примирился с ним и сам потерпевший просит суд не наказывать обвиняемого, человек все равно будет привлечен к уголовной ответственности», — поясняет адвокат.

Похожая история случилась недавно в Троицке. Горожанка 39 лет нашла возле магазина банковскую карту, подобрала и по пути домой рассчиталась ей в нескольких магазинах. Но в полицию обратилась хозяйка карты, объяснив, что какое-то время карточка находилась в кармане ее шубы. А вечером женщине стали приходить СМС о списании почти 11 тысяч рублей из продуктовых магазинов. Оперативники Троицка задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты. В ее отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).