«Не наш герой»: в Челябинске неизвестные закрасили граффити с Хабибом Нурмагомедовым

По сообщениям СМИ, рисунок не понравился некоторым жителям близлежащих домов.

В Челябинске неизвестные испортили граффити с Хабибом Нурмагомедовым. На полотне, которое появилось во дворе одного из домов в центре города, вандалы закрасили лицо дагестанского спортсмена. Кроме того, они нанесли поверх портрета бойца по прозвищу «Орёл» надпись. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили сразу несколько городских сообществ во «ВКонтакте».



«Он не наш герой»,— написали неизвестные поверх граффити.

Граффити появились на улице Болейко 27 октября, спустя несколько дней после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейджи на турнире UFC 254. Автор работы — известный в Челябинске райтер Тимур Абдуллаев по прозвищу Бразил. На своей странице во «ВКонтакте» уличный художник признался, что граффити было посвящено именно этой победе, а на рисунок его вдохновила беспроигрышная серия бойца из Дагестана — Хабиб Нурмагомедов 29 раз выигрывал поединки в UFC, не проиграв при этом ни разу.

По сообщениям СМИ, жители многоэтажки, рядом с которой находится рисунок, негативно отнеслись к появлению портрета Хабиба Нурмагомедова. Некоторые издания отмечали, что за граффити с дагестанским чемпионом присматривали сотрудники полиции.