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/ Магнитогорск назвали «задницей мира» из-за вмешательства «американских хакеров»

Магнитогорск назвали «задницей мира» из-за вмешательства «американских хакеров»

Так в эфире федерального канала объяснили «хамское» высказывание про город металлургов.
сегодня в 15:03
  |  Общество

Нелестная характеристика, которой наградили Магнитогорск в эфире федерального канала, была ошибкой. Именно так сказал ведущий программы «Международная пилорама», где и прозвучала обидная для города металлургов и всего Южного Урала фраза. Тигран Кеосаян заверил: «задница мира» — американский город Мичиган. В суфлере название изменили иностранные злоумышленники.

Сограждане! На прошлой неделе американские хакеры взломали суфлер нашей передачи и заменили в нем Мичиган на Магнитогорск. В связи с этим заявляем: задница мира и место, где не селятся перелетные птицы, — это Мичиган. А Магнитогорск — волшебное место, где селятся перелетные птицы. — заявил Тигран Кеосаян.

Кроме того, в эфире федерального телеканала заверили: шутить над Магнитогорском больше никогда не будут. Если «Международная пилорама» не закроется, то обязательно переберется в город металлургов, и вещание будет идти оттуда.

Напомним, саркастичные извинения Тиграна Кеосаяна прозвучали после реплики представителя Общественной палаты Анатолия Макеева. Он укорил ведущего «Международной пилорамы», заметив, что тот должен любить Россию и ее города.

Сама фраза про «задницу мира» появилась после перевода речи Дональда Трампа. Именно так он окрестил страны третьего мира.

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