Тимур Абдуллаев прокомментировал инцидент с граффити в честь Хабиба Нурмагомедова

Райтер заявил, что подумает о переносе работы в другое место.

Испорченные граффити с изображением Хабиба Нурмагомедова может появиться в другом месте Челябинска. Об этом «Первому областному» рассказал автор работы, уличный художник Тимур «Бразил» Абдуллаев.



В разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» райтер сообщил, что увидел последствия действий вандалов утром сам, когда ехал работать в центр Челябинска. Он выразил уверенность, что граффити испортили сегодня ночью, так как на снегу оставались свежие следы. При этом Тимур Абдуллаев отметил, чти жители ближайших домов не были против портрета Хабиба Нурмагомедова.

Райтер также подчеркнул, что не будет обращаться в полицию, поскольку работа была не санкционирована властями Челябинска. Пока художник сомневается в том, стоит ли восстанавливать работу, и, скорее всего, выберет новое место для рисунка.

«Подумаю. Я не хочу, чтобы на лице моего кумира, ради кого я это нарисовал, появлялись какие-то надписи. Наверное, просто выберу другое место, где-нибудь на закрытой территории, где не ходят вандалы»,— рассказал «Первому областному» райтер Тимур «Бразил» Абдуллаев.

Напомним, сообщения о том, что неизвестные в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, появились сегодня, 16 ноября, в городских сообществах во «ВКонтакте». Лицо бойца закрасили чёрной краской, а поверх работы появилась надпись «Он не наш герой». Сам рисунок был создан после 29-й подряд победы спортсмена из Дагестана в UFC. Хабиб Нурмагомедов одолел Джастина Гейджи, а сразу по окончании поединка объявил о завершении карьеры. Отметим, что российскому бойцу принадлежит рекордная серия 29-0 — Хабиб не потерпел ни одного поражения за карьеру в UFC.