10 вопросов челябинцев о работе валидаторов в транспорте

И один — про сидящего в кресле кондуктора

Зимой в Челябинске многие горожане перешли на общественный транспорт. Информагентство «Первое областное» узнало, куда жаловаться на неработающий валидатор и в каких случаях возможен бесплатный проезд.

Устройства для бесконтактной оплаты проезда, которыми должны оснастить все автобусы, трамваи, троллейбусы и часть маршруток в Челябинске, работают, мягко говоря, не всегда. В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» ответили на десять самых актуальных вопросов про валидаторы. Сохраняйте ссылку — пригодится на случай схода трамвая или проверки билетов.

1. Что является подтверждением оплаты через валидатор? Что предъявить контролеру после оплаты проезда с помощью устройства?

— Оплата выполнена, если на валидаторе загорается зеленая лампочка на верхней части корпуса. На экране появляется надпись об оплате и «галочка». Контролю необходимо предъявить карту, с которой была произведена оплата, или телефон (если оплата производилась им). Проверка осуществляется специально запрограммированным терминалом, повторная оплата не производится.

2. Платил через валидатор, показал СМС-подтверждение и прошел, но оно иногда приходит с задержкой в несколько часов. Как по правилам надо? И могут ли КРС-ники задерживать автобус на время проверки? Водитель сильно возмущался, у него же график.

— Подтверждение оплаты проезда может приходить как мгновенно, так и с задержкой. Это является особенностью работы автоматизированной системы оплаты проезда. Сотрудники отдела контрольно-ревизионной работы (КРР) ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» не должны задерживать транспортное средство во время проверки.

3. Сколько подряд билетов можно оплатить одной картой?

— Банковской картой возможна оплата трех билетов, транспортной картой — без ограничений количества.

4. Как осуществляются проверки перевозчиков на предмет работающих валидаторов?

— Проверку транспортных средств на предмет оснащения и работоспособности валидаторов осуществляют сотрудники КРР. За каждый факт нарушений выставляются штрафы в соответствии с условиями заключенного государственного контракта.

5. Куда жаловаться на неработающий валидатор?

— Жалобу можно направить на электронную почту ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» operator-perevozok74@mail.ru. По факту, изложенному в обращении, будет проведена проверка.

6. Если валидатор не работает, кондуктора нет, имею ли я право не оплачивать проезд? Какой сейчас штраф за безбилетный проезд?

— При отсутствии в салоне транспортного средства кондуктора и валидатора (или его неисправность), а также отказе водителя в приеме оплаты, допускается бесплатный проезд. В остальных случаях штраф составит от 500 до 1500 рублей.

7. Если транспорт сломался, будет ли возврат и как он будет осуществляться?

— При сходе с линии транспортного средства из-за технической неисправности пассажир имеет право продолжить движение в попутном направлении без осуществления повторной оплаты проезда на том же маршруте либо в транспортном средстве того же перевозчика. В ином случае необходимо оплатить проезд. При этом пассажир имеет право в письменной форме запросить возврат уплаченных средств у перевозчика, транспортное средство которого осуществило сход.

8. Учитываются ли льготы при оплате проезда с помощью валидатора?

— Через валидатор можно оплатить проезд социальной картой с тарифом, где оплата списывается со счета, а не наличными. Если доплата осуществляется наличными, то только через кондуктора или водителя.

9. А как быть с пересадкой — существуют ли тарифы с бесплатной пересадкой?

— При оплате проезда транспортной картой во всех видах городского транспорта, осуществляющих перевозки по регулируемому тарифу, действует единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей с неограниченным количеством пересадок в течение 60 минут. Также возможно пересадка с муниципального на межмуниципальный маршрут или обратно по пересадочному билету стоимостью 38 рублей в течение 60 минут (одна пересадка).

10. При оплате картой с нулевым балансом она попадает в стоп-лист. Если баланс тут же пополнить, оплатить все равно не получится. Такие карты находятся в стоп-листе, пока однажды их вдруг не разблокируют (может пройти пара недель). Планируется ли ускорить процесс снятия блокировки?

— Задержка снятия блокировки связана с временем обработки транзакций банками и особенностями работы системы автоматизированной оплаты проезда. Советуем следить за своевременным пополнением баланса карты.

И бонусом — то, о чем вы стеснялись спросить:

должны ли кондукторы подходить за оплатой? Часто захожу, они сидят и делают вид, что не видят пассажиров, и все к ним идут.

— Кондуктор должен осуществлять сбор платы за проезд, в том числе путем обхода пассажиров, находящихся в салоне. При этом ответственность за неоплату проезда лежит на пассажире.