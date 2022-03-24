«Не двор, а каток»: жители дома в Металлургическом районе Челябинска жалуются на бездействие управляющей компании

Прокуратура зарегистрировала обращение

Жители дома № 34 по улице Социалистической в Металлургическом районе Челябинска просят проверить деятельность управляющей компании ООО «Метаком-Сервис», которая, по мнению жильцов, бездействует и не решает проблемы придомовой территории. Об этом Первому областному информагентству рассказала местная жительница Наталья Гинтер.

«Мы составляем коллективные письма уже во все инстанции. Из дома выйти невозможно — не двор, а каток, сразу натыкаешься на глыбу льда. Проблема не решается. Более того, уже не первый день угрожающе свисает с крыши огромная сосулька, которая может рухнуть на голову прохожему. В 2021 году провели капремонт, а крышу сделали длиннее, чем козырек подъезда, — вот и результат. Мы ни разу не видели плотников, дворников, обрушается штукатурка с потолка. Куда уходят деньги? Написали обращение в ОБЭП даже, чтобы проверили финансовые документы управляющей компании», — рассказала женщина.



В ООО «Метаком-Сервис» на звонок корреспондента Первого областного информагентства ответили, что на вопросы может ответить юрист, но он будет только завтра. Однако о доме №34 на Социалистической диспетчер УК явно наслышана. «Что касается обращения по поводу сосульки, то оно уже в работе, мы обязательно будем реагировать», — сообщили в ООО «Метаком-Сервис».





Просьбу жильцов проверить деятельность УК получили и в региональной прокуратуре.

«22 марта зарегистрировано коллективное обращение жителей дома, проводится проверка», — сообщила Первому областному информагентству старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.



Как ранее сообщал наш сайт, в мэрии Челябинска запустили круглосуточную горячую линию по приему жалоб на сосульки, наледь, снег на кровле и козырьках домов и зданий. Звонить можно на номер (351) 263-21-21 и в службу ЕДДС — 112.

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