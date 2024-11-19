Новый мэр представил план развития Челябинска на ближайшие годы

10 тезисов Алексея Лошкина

Сегодня, 19 ноября, Челябинская городская дума выбирала главу южноуральской столицы. Им стал Алексей Лошкин, который на протяжении месяца трудился на посту врио мэра. Какие тезисы развития города представил его новый руководитель — в нашем материале.

«Для меня руководство городом — это в первую очередь ответственность за Челябинск, за благополучие его жителей. Ответственность, которая требует еще большей отдачи от меня лично и от всей нашей команды», — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.





Всего новый глава южноуральской столицы представил 10 пунктов модернизации Челябинска:

• Развитие города в рамках КРТ. На 2025 год запланировано: принятие шести решений администрации о комплексном развитии территорий в Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском и Курчатовском районах.

• Модернизация коммунальной инфраструктуры. 73% тепловых сетей выработали свой строк эксплуатации.

• Развитие улично-дорожной сети. В 2025 году в планах — строительство, реконструкция и ремонт шести дорожных объектов.

• Обновление общественного транспорта. В 2025 году продолжится работа по обновлению парка.

• Реализация нацпроектов и благоустройство. В планах на следующий год — благоустройство 66 территорий, определение перечня инициативных проектов.

• Экологическое благополучие граждан. На 2025 год запланировано: строительство двух комплексов снеготаяния, озеленение, бережливое отношение к городским лесам.

«Я дал поручение всем подрядчикам отменить все концессионные выплаты за рубку деревьев и заменить их высадкой в натуральном виде», — сказал, в частности, Алексей Лошкин.





• Инвестиционная привлекательность. Создание дружественной деловой среды и качественное сопровождение инвестиционных проектов.

• Повышение благосостояния граждан.

• Развитие социальной сферы.

• Поддержка специальной военной операции. Открытие в каждом городе центров психологической помощи для бойцов, увеличение числа психологов.

Кроме того, Алексей Лошкин внес предложения по совершенствованию деятельности администрации Челябинска.

«Уделить больше внимания прозрачности и эффективности при взаимодействии с населением; свести к минимуму бюрократические процедуры и задержки в предоставлении муниципальных услуг; вернуться к пересмотру полномочий, закрепленных за территориальными организациями администрации; повысить привлекательность муниципальной службы», — сказал он.

Также Алексей Лошкин отметил, что нашел «отличные идеи в конкурсных программах своих коллег».

«Могу сказать, что цели, озвученные сегодня, — это с чем нам приходится сталкиваться ежедневно в нашей работе, в нашей жизни. Практически все кандидаты уделили внимание общественному транспорту, состоянию улично-дорожной сети, ее содержанию, сетевым трубопроводам — неважно, тепло это или вода. Это те направления, которые для нас являются приоритетными в работе», — сказал мэр.

К слову, об идеях, которые представили другие кандидаты. Павел Жолобов, выступавший первым, считает, что следует повышать прежде всего уровень жизни и культурный уровень горожан, развивать цифровизацию, обеспечить доступность среды — причем не только для маломобильных граждан, но и в целом для жителей города. Еще один важный тезис — взаимодействие с коммунальщиками.





«Нужно повышать информированность граждан о том, что вообще происходит в сфере ЖКХ, из чего складываются тарифы и так далее, и тогда взаимодействие будет более конструктивным», — отметил он.

Светлана Мячкова начала выступление с того, на чем будущий глава Челябинска должен сосредоточиться в ближайший год. По ее мнению, это обеспечение безопасных новогодних каникул, а также достойное празднование 80-летия Великой Победы. Также она отметила недостатки в организации взаимодействия жителей города и чиновников. Светлана Мячкова предложила создать общегородской сайт, где мог бы оставить каждый свои жалобы и предложения.





Депутаты также поинтересовались у кандидата в мэры, как она собирается поднимать демографию в случае своего избрания.

«У меня двое детей, думаю, я сделала достаточно», — ответила Светлана Мячкова.

Она добавила, что нужно думать над преференциями для многодетных семей, например бесплатной парковке и решении жилищного вопроса.

Павел Урсаев озвучил свои предложения по решению существующих в городе проблем. В частности, предложил внедрить интеллектуальную систему управления дорожным движением. Для снижения трафика он предлагает организовать платные парковочные пространства.





Глава Калининского района Владимир Шамне выступил последним. В своем выступлении он напомнил, что ключевым конкурентным преимуществом Челябинска является развитие имеющейся компетенции в сфере производства. Система требует перехода к высокопроизводительным технологиям с кратным снижением воздействия на экологию, указал он в презентации.





Напомним, что на старте конкурса на пост мэра заявились 29 человек. Фильтр отборочной комиссии прошли пятеро. В итоге за Алексея Лошкина проголосовали 30 человек, двое были против.