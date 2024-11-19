Сегодня, 19 ноября, Челябинская городская дума выбирала главу южноуральской столицы. Им стал Алексей Лошкин, который на протяжении месяца трудился на посту врио мэра. Какие тезисы развития города представил его новый руководитель — в нашем материале.
«Для меня руководство городом — это в первую очередь ответственность за Челябинск, за благополучие его жителей. Ответственность, которая требует еще большей отдачи от меня лично и от всей нашей команды», — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.
Всего новый глава южноуральской столицы представил 10 пунктов модернизации Челябинска:
• Развитие города в рамках КРТ. На 2025 год запланировано: принятие шести решений администрации о комплексном развитии территорий в Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском и Курчатовском районах.
• Модернизация коммунальной инфраструктуры. 73% тепловых сетей выработали свой строк эксплуатации.
• Развитие улично-дорожной сети. В 2025 году в планах — строительство, реконструкция и ремонт шести дорожных объектов.
• Обновление общественного транспорта. В 2025 году продолжится работа по обновлению парка.
• Реализация нацпроектов и благоустройство. В планах на следующий год — благоустройство 66 территорий, определение перечня инициативных проектов.
• Экологическое благополучие граждан. На 2025 год запланировано: строительство двух комплексов снеготаяния, озеленение, бережливое отношение к городским лесам.
«Я дал поручение всем подрядчикам отменить все концессионные выплаты за рубку деревьев и заменить их высадкой в натуральном виде», — сказал, в частности, Алексей Лошкин.
• Инвестиционная привлекательность. Создание дружественной деловой среды и качественное сопровождение инвестиционных проектов.
• Повышение благосостояния граждан.
• Развитие социальной сферы.
• Поддержка специальной военной операции. Открытие в каждом городе центров психологической помощи для бойцов, увеличение числа психологов.
Кроме того, Алексей Лошкин внес предложения по совершенствованию деятельности администрации Челябинска.
«Уделить больше внимания прозрачности и эффективности при взаимодействии с населением; свести к минимуму бюрократические процедуры и задержки в предоставлении муниципальных услуг; вернуться к пересмотру полномочий, закрепленных за территориальными организациями администрации; повысить привлекательность муниципальной службы», — сказал он.
Также Алексей Лошкин отметил, что нашел «отличные идеи в конкурсных программах своих коллег».
«Могу сказать, что цели, озвученные сегодня, — это с чем нам приходится сталкиваться ежедневно в нашей работе, в нашей жизни. Практически все кандидаты уделили внимание общественному транспорту, состоянию улично-дорожной сети, ее содержанию, сетевым трубопроводам — неважно, тепло это или вода. Это те направления, которые для нас являются приоритетными в работе», — сказал мэр.
К слову, об идеях, которые представили другие кандидаты. Павел Жолобов, выступавший первым, считает, что следует повышать прежде всего уровень жизни и культурный уровень горожан, развивать цифровизацию, обеспечить доступность среды — причем не только для маломобильных граждан, но и в целом для жителей города. Еще один важный тезис — взаимодействие с коммунальщиками.
«Нужно повышать информированность граждан о том, что вообще происходит в сфере ЖКХ, из чего складываются тарифы и так далее, и тогда взаимодействие будет более конструктивным», — отметил он.
Светлана Мячкова начала выступление с того, на чем будущий глава Челябинска должен сосредоточиться в ближайший год. По ее мнению, это обеспечение безопасных новогодних каникул, а также достойное празднование 80-летия Великой Победы. Также она отметила недостатки в организации взаимодействия жителей города и чиновников. Светлана Мячкова предложила создать общегородской сайт, где мог бы оставить каждый свои жалобы и предложения.
Депутаты также поинтересовались у кандидата в мэры, как она собирается поднимать демографию в случае своего избрания.
«У меня двое детей, думаю, я сделала достаточно», — ответила Светлана Мячкова.
Она добавила, что нужно думать над преференциями для многодетных семей, например бесплатной парковке и решении жилищного вопроса.
Павел Урсаев озвучил свои предложения по решению существующих в городе проблем. В частности, предложил внедрить интеллектуальную систему управления дорожным движением. Для снижения трафика он предлагает организовать платные парковочные пространства.
Глава Калининского района Владимир Шамне выступил последним. В своем выступлении он напомнил, что ключевым конкурентным преимуществом Челябинска является развитие имеющейся компетенции в сфере производства. Система требует перехода к высокопроизводительным технологиям с кратным снижением воздействия на экологию, указал он в презентации.
Напомним, что на старте конкурса на пост мэра заявились 29 человек. Фильтр отборочной комиссии прошли пятеро. В итоге за Алексея Лошкина проголосовали 30 человек, двое были против.