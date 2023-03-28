Не было даже отопления: в Челябинской области женщина добилась переселения из аварийного жилья

Вопрос решился после обращения к губернатору региона на прямую линию

Дом Салии Имангуловой в Сосновском районе изрядно обветшал. В квартире со временем не стало элементарных удобств, пропало отопление. Дом был признан непригодным для проживания еще в 2016 году, но процесс расселения затянулся. Салия Имангулова обратилась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру со своей проблемой. В декабре 2022 года она направила сообщение на прямую линию, а уже в феврале этого года вместе с дочерью и внуком получила ключи о новой квартиры.

Как признается жительница дома по улице Клубной в поселке Саккулово Сосновского района, жить в старой квартире было невозможно, приходилось снимать другое жилье. В 2019 году дом Салии Имангуловой был включен в областную программу переселения граждан 2019-2025 годов из аварийного жилфонда. Но дело двигалось очень медленно.

Как только об этом женщина рассказала во время прямой линии с Алексеем Текслером, губернатор поручил ускорить мероприятия по переселению. Благодаря субсидии администрация муниципального района смогла приобрести квартиры в новом доме в деревне Казанцево Рощинского поселения. Субсидия на переселение была выделена муниципальному образованию в 2022 году за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств областного бюджета.

Администрация Сосновского района в 2022 году заключила контракты на покупку квартир. Семье Имангуловой взамен аварийного жилья площадью 38,9 кв. м по договору соцнайма в феврале 2023 года предоставлено жилое помещение площадью 42 кв. м. в многоквартирном доме поселка Казанцево Рощинского сельского поселения Сосновского района.

«Я очень благодарна за новое жилье, оно больше по площади. Нам передали ключи в феврале этого года, мы сразу же отправились осматривать, когда я зашла в квартиру, то заплакала от радости. Нашим соседям по аварийному дому также дали квартиры в этом доме, они тоже скоро переедут», — рассказала Салия Имангулова.

Будущие новоселы в феврале получили ключи от квартир; сейчас они оформляют документы и готовятся скоро отметить новоселье.