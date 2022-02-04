Все школы Магнитогорска отправлены на дистант с 7 февраля

В городе осложнилась эпидситуация

Все школы Магнитогорска будут отправлены на дистанционное обучение с понедельника, 7 февраля. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

«С целью снижения уровня заболеваемости, разобщения ученических и педагогических коллективов общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Магнитогорска с 7 по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий и электронного обучения», — заявили в мэрии.



Ранее на дистант также ушли все школы Снежинска и Озерска.

Напомним, ранее власти Челябинской области заявили, что закрывать все школы массово в регионе не будут. Эпидемиологическая ситуация в городах и районах разная, поэтому дети, которые могут учиться без опасения заболеть, должны иметь возможность посещать занятия очно.

«Выбрана локальная тактика закрытия школ и классов, потому что в муниципалитетах ситуация совершенно разная, особенно в отдаленных муниципалитетах. Каждый глава знает предельные значения по заболеваемости и принимает решение о переводе учащихся на дистант самостоятельно. В остальных случаях школьники могут спокойно продолжать учебный процесс», — пояснила ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Перевести учащихся на удаленку сегодня имеют право администрация муниципалитета, а также директор школы.