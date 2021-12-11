«Лучше гор могут быть только снежные горы»: отзывы туристов о курортах Южного Урала

Читатели ИА «Первое областное» поделились впечатлениями о местных горнолыжных комплексах

11 декабря отмечается международный День гор, — самое время покорять склоны Южного Урала. Горнолыжные курорты открыли свой сезон еще в середине ноября, но считается, что в декабре снег становится устойчивым, и любители сноуборда и лыж потирают ладони в предвкушении ближайших выходных, чтобы насладится экстремальными спусками. Читатели информагентства «Первое областное» рассказали, какие горнолыжные комплексы они предпочитают больше всего и почему.

Мария Чернышова, сноуборд, Челябинск

Мария увлекается сноубордом уже больше десяти лет. Пристрастил ее к этому виду спорта муж Игорь. Теперь в семье Чернышовых катаются их сыновья, семилетний Федор и четырехлетний Ваня. Любители сноуборда объездили все горнолыжные комплексы Южного Урала и поделились своими личными впечатлениями о каждом из них.

«ГЛЦ «Солнечная долина» — очень сильно подняли цены в этом году. Два года назад мы покупали 75 подъемов почти за 6 тысяч рублей. Правда, это была акция перед началом сезона, но тем, не менее. В этом году почти 3 тысячи мы отдали всего за 15 подъемов. Это крайне мало и дорого. Каждые выходные теперь не покатаешься. Но в этом сезоне там планируется открытие новых трасс. Пока обещают, что они заработают в январе. Видно, что работы там еще очень много. Но если открытие действительно состоится — это будет здорово. Новые трассы — это всегда новые впечатления, эмоции.





Пока ничего не ясно про открытие «Завьялихи» около Трехгорного. Но тут все традиционно. Если и откроют, то только чуть ли не в последнюю неделю декабря. И очень жаль. Конечно, к «Завьялихе» у меня особое отношение. Ведь там рядом моя Родина. Но люблю я ее, и другие горнолыжники меня поддержат, еще и за комфортный уклон, длинные, широкие трассы. Инфраструктура там оставляет желать лучшего: ни кафе, ни воды не купить, но ехать туда точно стоит.

Неплохо можно провести время на «Егозе» в Кыштыме. Там маленькая уютная горнолыжка, бугельный подъемник, шикарный вид сверху. Очень хорошее кафе, есть чем занять детей. В частности, покататься на «бублике».

А вот на другую маленькую уютную горнолыжку «Райдер» в Миассе попасть получится не всем. Там вход на гору через помещение, ски-пассы купить можно тоже только внутри. В общем, если нет QR-кода, делать там нечего.





Ничего пока не могу сказать про «Евразию» в Кусе. У них начало сезона запланировано только на начало декабря. Мы еще там не были. И, к сожалению, ничего не могу сказать про «горнолыжки» в Миньяре и Аше. Там еще не была, но запланировала доехать до них в этом сезоне.

Ну, и, конечно, фавориты среди горнолыжных курортов Южного Урала — «Банное» и «Абзаково». Длинные, широкие трассы. Невероятные виды. При чем, не только на вершине. Когда скатываешься в первый раз, останавливаешься почти каждый метр просто для того, чтобы полюбоваться красотами. Природа тех мест невероятно вдохновляет. В новогодние каникулы там могут быть длинные очереди на подъемник. И ски-пассы там покупаются по времени, а не по количеству спусков. Это минус. Кому охота платить за то, чтобы просто постоять в очереди? В «Абзаково», к тому же, достаточно дорогой въезд на территорию. В прошлом году был 500 рублей. Либо можно купить дешевле, но тогда заехать на территорию можно только один раз. При заселении в гостиницы и санатории нужен QR-код. Как вариант, можно остановиться у частников».

Денис Федин, сноуборд, Магнитогорск.





Денис сначала освоил лыжи, потом сноуборд, несколько лет назад увлекся фрирайдом — свободным катанием по естественному рельефу. Денис рассказал, какие склоны на Южном Урале ему нравятся больше всего.

«ГЛЦ „Банное“ славится своими масштабными спортивными мероприятиями. Здесь все удобно: широкие трассы, хороший перепад высот. На „Банном“ самые удобные подъемники — гандольного типа, закрытые. Пока поднимаешься, наслаждаешься прекрасными видами на горы, озера, лес из теплой кабинки.

„Мраткино“, хоть находится в Башкирии, возле Белорецка, но его очень любят магнитогорские лыжники и сноубордисты. Это живописное место, здесь широкие трассы, для профи они покажутся коротковатыми, но для новичков — это то, что надо. На склонах всегда много снега, трассы оборудованы кресельными и бугельными подъемниками, на территории расположились уютные кафе. Место не считается престижным или популярным, но здесь очень классная атмосфера: играет музыка, постоянно какая-то „движуха“, местные фестивали. Для фрирайда можно выбрать тропы по опушкам или для экстремального спуска — по бурелому.





„Абзаково“ воспринимается мною, как самое старейшее место. Здесь все очень качественно, хорошо, удобно. Но слишком предсказуемо, знакомо, ничего нового. И это немного тяготит. Хочется какого-то разнообразия. В „Солнечной долине“ я был как турист, не могу оценить трассы.

„Аджигардак“. Я люблю это место, там много снега, тропы для фрирайда расчищены от веток и камней, хорошие удобные трассы, прекрасные виды. И атмосфера здесь дружелюбная, гостеприимная: к тебе обязательно подойдут ребята, посмотрят сноуборд, расспросят. Настроение всегда отличное и впечатления от катания самые замечательные».

Алена Аксеновских, инструктор по горным лыжам и сноуборду, Челябинск







Алена уже 12 лет состоит в национальной Лиге инструкторов России, она — один из организаторов ежегодного Кубка СМИ Челябинской области имени Ольги Давиденко. В 2022 году Кубок состоится с 18-20 февраля.

«Ближайшие к Челябинску курорты — «Солнечная долина» и «Райдер». «Долина», — это, конечно, мой ТОП-южноуральских курортов. По структуре он очень похож на курорты европейского уровня, здесь хороший и разнообразный номерной фонд, рестораны, кафе, развитая инфраструктура, среди развлечений — внесезонная тюбинговая трасса, хаски-центр, детский центр. Соответствуют уровню и цены. В «долине» работает одна из самых сильных в России школ инструкторов и одна из лучших учебных трасс. В целом, здесь все трассы удобные, хорошо оснащенные, разнообразные: ски-кросс, хафпайп, слоупстайл. За это курорт ценят профессиональные спортсмены и любители. Здесь есть возможность сойти с подъемника на любой высоте и спуститься.

«Райдер» я считаю самой технически оснащенной горнолыжкой. Здесь все современно и безопасно. Очень удобно работает система ски-пасс, например, пока ты сидишь в кафе, время за прокат инвентаря и за пользование подъемником не считывается. Видно, что здесь много вкладываются и развивают детский спорт: шикарный спортивный зал, учебный центр, работает летний детский лагерь.

«Евразия» в Кусе набирает популярность. Если выпал хороший снег, то здесь можно здорово пофрирайдить. Лояльные цены, достаточно крутые склоны. Есть, где остановиться переночевать и перекусить.

У «Завьялихи» есть свои преданные поклонники, многие любят ее за хороший долгий выкат. Если выпало много снега, то «Завьялиха» — прекрасное место для неспешных катаний. Здесь очень красиво. Рельефом на «Завьялиху» похожа «Вишневая горка». «Егозу» я выделяю красивым крутым склоном.

«Аджигардак». Обожаю это место. Если выпало много снега, то трассы здесь шикарные. В этом и кроется единственный минус курорта — он полностью зависит от выпавших осадков. Здесь нет системы искусственного оснежения. «Изюминки» курорта — так называемая, черная трасса и гостиничные домики по типу ski-in & ski-out возле подъемников, с выходом на трассу. Местность здесь больше похожа на дикую, неизведанную, природа очень красивая и отличается от вышеупомянутых горнолыжных курортов. Для меня это маленькая Швейцария. Начинающим кататься здесь будет сложно. Все таки трассы рассчитаны для продвинутых лыжников и сноубордистов.

«Банное» отличается самой высокой горой, развитой инфраструктурой для проведения серьезных масштабных соревнований, сборов, стартов. Соответственно, здесь и разнообразие трасс. На ГЛЦ хороший ресторан на вершине, красивые виды со смотровой площадки, вокруг комплекса много гостиниц, частных коттеджей, — проблем с ночевкой нет. Действует школа инструкторов. Да и в целом, все работает на достойном высоком уровне. Но есть и минусы. Ветра быстро вышлифовывают трассу, склоны становятся жесткими для катания.





«Абзаково», на мой взгляд, очень красивый, уютный комплекс. Здесь найдется досуг для всех, помимо трасс действует самый настоящий зоопарк, можно прекрасно провести время в аквапарке, в боулинге. Красивая местность. Частники оформляют свои коттеджи для аренды под шале, деревня становится похожа на горнолыжный курорт Европы. Не очень удобные учебные склоны, но трассы разнообразны и, в целом, там очень хорошо. Я вообще люблю все горы Челябинской области. А лучше гор могут быть только снежные горы».



