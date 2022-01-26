Челябинский психолог рассказала, как пережить дистант

Записывайте планы и отдыхайте в конце дня, советует эксперт

«Важно понимать, что такой формат работы временный, и подстроиться под него. Для этого распределите зоны контроля: кто и за что несет ответственность. Родитель по-прежнему зарабатывает деньги и выполняет домашние обязанности, ребенок — учится. Задача взрослого — помочь школьнику организовать распорядок дня. Составьте его вместе с ребенком. Сядьте и напишите, кто и чем будет занят в конкретное время»,

— рассказала Елена Ишимова.

«Чувство вины или раздражение могут возникнуть из-за невыполнения рабочих и родительских задач. Чтобы этого избежать, расставляйте приоритеты. Четко планируйте свой день, с вечера выписывайте все задачи и корректируйте их при необходимости утром. Реально смотрите на свои возможности. Сохраняйте спокойствие и помните, что дистант ненадолго»,

— продолжает психолог.

«Установите четкие правила и объясните их окружающим. Тогда рабочие и домашние задачи будут выполнены с большей долей вероятности»,

— говорит Елена Валерьевна.

«Пользуйтесь правилом качественно проведенного времени с ребенком: 15—30 минут в день занимайтесь именно тем, что хочет малыш. Это не должны быть уроки или „А давай почитаю тебе книжку“ (если ребенок об этом не просил). Важно узнать, чем бы он хотел заняться с вами. Если регулярно выполнять это правило, ребенок будет удовлетворен таким вниманием. Он будет знать, что сейчас мама занята, но позже будет время, которое она проведет только с ним»,

— добавила Елена Валерьевна.

С началом пятой волны пандемии взрослых челябинцев начали отправлять на удаленку, а школы чаще объявляют дистант. Как пережить период «когда все дома» без ссор и стресса и сохранить баланс между работой и отдыхом, Первому областному информационному агентству рассказала семейный психолог Елена Ишимова.Работа из дома для многих становится испытанием на прочность. Чтобы не чувствовать себя виноватым, если приходится отвлекаться на детей или, наоборот, отказывать родным во внимании, психолог советует правильно настроиться на этот период.Первое время родителям придется контролировать ребенка, чтобы тот соблюдал план. Но постепенно нужно все больше передавать ответственность за учебу самому школьнику, так как взрослые в рабочее время должны заниматься своими делами.Не менее важно, по словам Елены Ишимовой, выстраивать личные границы с окружающими — домочадцами и коллегами. Важно договориться, чтобы в рабочее время вас не отвлекали родные. А обеденный перерыв и внерабочее время посвятите себе и общению с семьей.Полностью контролировать учебный процесс ребенка не следует — помогайте, когда он просит. Важно организовать ребенку необходимые условия, чтобы он мог учиться. Показать, как он может добывать необходимую ему информацию самостоятельно.Если ребенок еще не ходит в школу, можно поставить рядом с собой детский стол и предложить малышу заранее придуманные занятия. Это может быть лепка из пластилина и глины, рисование или игра в конструктор, пазлы.Домашняя обстановка сама по себе способствует расслаблению. Тем, кто не желает терять продуктивность на удаленке, психолог советует создать рабочую атмосферу. Придерживайтесь привычного режима буднего дня.

«Важно не выполнять работу в постели, на диване. Надевайте удобную, но не домашнюю одежду. Понятно, что в пижаме сосредоточиться будет сложнее. Выделите для себя рабочую зону, сообщите об этом домочадцам»,

— говорит Елена Ишимова.

«Мы должны понимать, что дома работать больше установленного графика не нужно. Это может привести к выгоранию. Планируйте рабочие задачи на день и посвящайте в них начальника, чтобы не было перекосов. Помните, что сохранение баланса и уважение личных границ — это важно»,

— говорит Елена Ишимова.

Следите за временем и устраивайте себе паузы. Дома время течет иначе, из-за чего некоторые, наоборот, «забывают» об обеде и отдыхе. Собеседница нашего сайта рекомендует заводить будильник и устраивать перерыв для себя и ребенка.Тем, на кого дома «давят стены» и у кого удаленка вызывает дискомфорт, психолог рекомендует чаще обращать внимание на плюсы такой работы: это прекрасная возможность провести больше времени с семьей и сохранить здоровье в пандемию. Помните, что эти трудности временные и они обязательно закончатся.