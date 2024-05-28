Названы топ-3 проблем со здоровьем у школьников Челябинской области

Медики поделились результатами медосмотров

Более 97% детей на Южном Урале прошли плановый медосмотр в 2023 году. Медики рассказали, какие проблемы чаще всего находят у школьников и малышей во время таких приемов.

«Чаще всего выявляют болезни опорно-двигательного аппарата, такие как нарушение осанки и плоскостопие. Также болезни глаз и их придаточного аппарата — миопию, гиперметропию. Замыкают тройку заболевания системы кровообращения: дополнительные хорды, пролапс митрального клапана и нарушение ритма», — говорит главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава области Елена Куковская.

В профосмотрах детей принимают участие более десяти врачей-специалистов. Для каждой возрастной группы есть свой перечень специалистов и обследований. Среди прочего проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ и эхокардиография. Новорожденным проводятся аудиологический и неонатальный скрининг для выявления наследственных болезней.

С начала 2024 года уже осмотрено более 43% детей.

Ранее восемь капелек крови спасли жизнь малышу из Челябинской области. Неонатальный скрининг помог выявить редкое генетическое заболевание.

