Названы самые популярные имена новорожденных в Челябинской области

Государственный комитет по делам ЗАГС подвел итоги первых месяцев 2022 года

«Самые популярные имена среди мальчиков — это Артем, Михаил и Александр. А среди девочек — София, Ева и Виктория»,

— говорят в государственном комитете.

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области назвал самые популярные имена, которые в начале этого года на Южном Урале дают новорожденным.

С начала года в Челябинской области родились 7 тысяч 658 малышей: 3 тысячи 922 мальчика и 3 тысячи 736 девочек.