«Самые популярные имена среди мальчиков — это Артем, Михаил и Александр. А среди девочек — София, Ева и Виктория», — говорят в государственном комитете.
С начала года в Челябинской области родились 7 тысяч 658 малышей: 3 тысячи 922 мальчика и 3 тысячи 736 девочек.
Среди новорожденных 15 двойняшек и одна тройня.
ФАС предложила меры для снижения цен на детское питание. Поводом стали данные, полученные в ходе проверки ПАО «Детский мир».
Между тем с апреля в Челябинске вырастет родительская плата за детский сад.