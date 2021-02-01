Названы муниципалитеты в Челябинской области, где дети не учатся по субботам

Школы в них полностью перешли на «пятидневку»

В Челябинской области уже несколько муниципальных образований полностью перевели свои школы на пятидневный режим работы. Об этом сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

«Существует динамика выхода целых параллелей на „пятидневку“, наиболее динамично выходят Магнитогорск, Саткинский и Увельский районы. Полностью перешли на пятидневный режим обучения четыре территории: Чебаркульский, Уйский, Еткульский районы и Локомотивный городской округ», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Всего в Челябинской области пять дней в неделю учатся 79,5% школьников. В таком режиме посещают школу 96% учеников младших классов, 72% учеинков среднего звена и 30% старшеклассников.

В некоторых школах необходимость шестидневной рабочей недели Александр Кузнецов оправдал сложной эпидобстановкой по коронавирусу. Школы вынуждены добапвлять уроки по субботам, чтобы рпзвести потоки школьинков.