Названы кандидаты на пост ректора медицинского университета в Челябинске

Все они — сотрудники вуза

Во вторник, 22 июня, ученый совет Южно-Уральского государственного медицинского университета утвердил еще двух кандидатов на пост ректора вуза, сообщает пресс-служба ЮУГМУ.

Теперь на кресло руководителя медицинского вуза претендуют три человека. Это действующий и. о. ректора академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Важенин, а также новые кандидаты: заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии Евгений Куренков и проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любовь Рассохина.

Кандидатуру Любови Рассохиной выдвинули коллеги. Евгений Куренков — самовыдвиженец.

Процедура выборов ректора ЮУГМУ запущена 20 мая. Срок полномочий Андрея Важенина в качестве исполняющего обязанности ректора продлен федеральным Минздравом до 29 октября 2022 года. Выборы ректора запланированы на осень.



Между тем крупнейший вуз Челябинска — ЮУрГУ — официально возглавил Александр Вагнер. С четверга, 23 июня, он начнет работать в статусе исполняющего обязанности.

Предыдущий проректор Александр Шестаков оставил пост руководителя в связи с достижением 70-летнего возраста. Однако вуз он не покидает. Как минимум ближайшие пять лет Александр Шестаков будет занимать должность президента ЮУрГУ, что также позволит ему продолжить работу на благо университета.

