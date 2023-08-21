Названы имена финалистов конкурса «Сердце отдаю детям» из Челябинской области

За победу поборются шесть южноуральцев

Шесть педагогов дополнительного образования из Челябинской области стали финалистами федерального конкурса «Сердце отдаю детям», сообщает пресс-служба регионального Минобра.

В финал попали Евгений Смакота (школа № 1, Миасс), Алена Бальцер (Еткульский РДДТ), Оксана Жирякова (ДДК «Ровесник», Челябинск), Антон Шайнуров (Есаульская средняя школа), Вячеслав Лебедев (ДПШ имени Крупской, Челябинск) и Варвара Луговская (ДЮЦ «Максимум», Магнитогорск).

Всего в финал вышли 90 участников из 39 регионов России. В сентябре они встретятся на финальных испытаниях в Санкт-Петербурге.