Шесть педагогов дополнительного образования из Челябинской области стали финалистами федерального конкурса «Сердце отдаю детям», сообщает пресс-служба регионального Минобра.
В финал попали Евгений Смакота (школа № 1, Миасс), Алена Бальцер (Еткульский РДДТ), Оксана Жирякова (ДДК «Ровесник», Челябинск), Антон Шайнуров (Есаульская средняя школа), Вячеслав Лебедев (ДПШ имени Крупской, Челябинск) и Варвара Луговская (ДЮЦ «Максимум», Магнитогорск).
Всего в финал вышли 90 участников из 39 регионов России. В сентябре они встретятся на финальных испытаниях в Санкт-Петербурге.