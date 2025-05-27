Названы еще 1800 супружеских пар, награжденных знаком отличия «Семейное счастье»

В Челябинской области ее вручают с 2025 года

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано очередное постановление губернатора с именами 1800 супружеских пар, награжденных знаком отличия «Семейное счастье», сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«До конца мая всем будут перечислены выплаты, размер которых зависит от стажа семейной жизни и составляет от 50 тысяч до 150 тысяч рублей», — заявила министр социальных отношений Наталья Лугачева.

С декабря 2024 года подписаны документы о награждении более 8400 супружеских пар. Награждения начались с 2025 года.



Региональный знак отличия «Семейное счастье» учрежден в Год семьи, чтобы повысить авторитет крепкой семьи.

Награду могут получить семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты. Награжденным супругам выплачивается денежное вознаграждение в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.