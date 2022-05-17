Звонок на номер 8-800-600-0000 бесплатный для жителей всех регионов России.
«На территории Челябинской области также действует региональный бесплатный телефонный номер 8-800-600-0277. Специалисты отдела дистанционного обслуживания клиентов предоставляют интересующую информацию гражданам в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17 и в пятницу с 09:00 до 15:45», — замечают в пресс-службе.
Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на российские семьи с низким доходом.
Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Подробно о новой выплате можно прочитать в отдельном материале ИА «Первое областное».