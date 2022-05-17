Названы бесплатные телефоны для консультаций по выплатам на детей от 8 до 17 лет

Компетентный ответ дают специалисты Пенсионного фонда России и Челябинской области

С 1 мая операторы Единого контакт-центра ПФР России отвечают на вопросы о новой выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Центр работает ежедневно и круглосуточно, даже по праздникам, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

Звонок на номер 8-800-600-0000 бесплатный для жителей всех регионов России.

«На территории Челябинской области также действует региональный бесплатный телефонный номер 8-800-600-0277. Специалисты отдела дистанционного обслуживания клиентов предоставляют интересующую информацию гражданам в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17 и в пятницу с 09:00 до 15:45»,

— замечают в пресс-службе.