Названы 15 дефицитных профессий в Челябинской области в 2026 году

Региону остро не хватает врачей, рабочих и продавцов

Работодатели Челябинской области испытывают острый дефицит кадров по 15 ключевым специальностям, сообщают аналитики платформы hh.ru.

Средняя конкуренция в регионе по итогам года, замечают эксперты, составила 5,8 резюме на вакансию, что указывает на здоровый баланс между спросом и предложением. Однако в ряде отраслей ситуация обратная: количество активных резюме значительно уступает числу открытых вакансий.

В зоне острого дефицита (менее 4 резюме на место) оказались как рабочие, так и высококвалифицированные специалисты.

Медицина: врачи (1,3), главные врачи (1,4), фармацевты-провизоры (3,8), заведующие аптекой (3,9).

Рабочие специальности: дворники (1), монтажники (2,6), электромонтажники (2,9), слесари (3,4).

Торговля и услуги: продавцы-консультанты и кассиры (2,8), повара (2), администраторы магазина (2,9), агенты по недвижимости (3,9).

Другие отрасли: зоотехники (1,2), инженеры ПНР (3,5), товароведы (3,5).

Примечательно, что почти половина этих дефицитных профессий (7 из 15) одновременно входят в топ‑20 самых востребованных специальностей региона. Десятка лидеров по спросу, помимо упомянутых, также включает менеджеров по продажам, водителей, курьеров и разнорабочих.

Таким образом, общая стабильность на рынке труда Челябинской области сочетается с точечными, но устойчивыми кадровыми вызовами в сферах здравоохранения, торговли, промышленности и услуг.