Названо самое выгодное время для выхода в отпуск в 2022 году

Рассказываем, в какие месяцы года жители Челябинска могут получить более выгодные отпускные

Лучшее время ухода в отпуск 2022 году — это август, март, сентябрь и декабрь, а наименее выгодное — январь, май, февраль. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового портала hh.ru.

Отпускные рассчитываются с помощью среднего дневного заработка, а его считают не по рабочим, а по календарным дням. Поэтому самые выгодные месяцы для отдыха именно те, в которых больше рабочих дней. Например, в августе 23 рабочих дня, а в мае 18. Поэтому в отпуск выгоднее уходить в августе.

Часто размер отпускных выходит меньше заработной платы. Чтобы получить больше, лучше брать отпуск в выходные дни, так как они не отнимают стоимость рабочих дней, а входят в расчет отпускных.

Также не забывайте: чем больше было получено премий за год, тем больше отпускные выплаты. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней.

Текст: Екатерина Катунова