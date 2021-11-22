Названа лучшая школьная столовая Челябинской области

Детей здесь не только кормят, но еще и учат азам здорового питания

Минобр Челябинской области назвал лучшую школьную столовую Челябинской области. Это пищеблок Образовательного центра № 5, который расположен на улице Скульптора Головницкого, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 22 ноября.

«Здесь реализуют все возможности продвижения здорового и вкусного питания. В школе проходит квиз на тему „Юный повар“ для младших классов, конкурсно-игровая программа „Есть можно!?“, мастер-класс песочной анимации „Рисунок о еде“, турнир „Фигурная печенька“... Дети в непринужденной форме осваивают азы правильного питания и уже со школьной скамьи вовлекаются в культуру здорового образа жизни», — сообщает Минобр региона.

Победитель регионального конкурса школьных столовых примет участие во всероссийских соревнованиях «Лучшая столовая школы».