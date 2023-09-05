Названа дата Тотального диктанта — 2024 в Челябинске

Имя автора текста станет известно в ближайшую пятницу

Тотальный диктант состоится в Челябинске 20 апреля 2024 года. В столице Южного Урала акция пройдет уже в 13-й раз, сообщает пресс-служба администрации города.

А уже в ближайшую пятницу, 8 сентября, будет объявлен конкурс по выбору столицы Тотального диктанта. В 16:00 по местному времени в этот же день начнется онлайн-марафон, посвященный Международному дню грамотности, и будет объявлен автор Тотального диктанта — 2024.

Следующей весной автор лично приедет в столицу акции, чтобы читать там свой текст.

Напомним, в 2023 году в Челябинске были организованы 26 площадок Тотального диктанта, свою грамотность здесь проверили 844 южноуральца. Иностранцы писали тест TruD на двух площадках, их было 176 человек. В итоге 9 челябинцев и 10 иностранцев получили отлично.