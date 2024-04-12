Назначен челябинский прокурор по надзору за тюрьмами

Никита Соловьев приедет в областной центр из Трехгорного

Никита Соловьев назначен челябинским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Приказом генерального прокурора РФ на должность Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области назначен советник юстиции Соловьев Никита Александрович», — говорится в сообщении.

В органах прокуратуры Соловьев работает с 2007 года. В последнее время занимал должность заместителя прокурора Трехгорного.