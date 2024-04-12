Никита Соловьев назначен челябинским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Приказом генерального прокурора РФ на должность Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области назначен советник юстиции Соловьев Никита Александрович», — говорится в сообщении.
В органах прокуратуры Соловьев работает с 2007 года. В последнее время занимал должность заместителя прокурора Трехгорного.